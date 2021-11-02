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02.11.2021 06:31 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Красная зелёная энергетика, СССР, Крым, 1930–е

Первый экспериментальный ветроагрегат мощностью 100 кВт, построенный в Балаклаве в 1931 году.
На тот момент это была самая большая в мире промышленная ВЭС. До самой войны она работала совместно с тепловой электростанцией Севастополя на электрическую сеть напряжением 6,3 кВ, обеспечивая жизнедеятельность ближайших населенных пунктов и трамвайной линии Севастополь — Балаклава.
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ч/б, ветрогенератор, ветряк, ссср, Крым

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