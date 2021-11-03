ещё! выкл. сиськи
« selector: @Chelik, Хорошо тебе, память есть еще »
03.11.2021 23:05 | интересное от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Полиция задержала троих человек, которые надевали варежки на скульптуры в центре Санкт-Петербурга.

Задержанные рассказали, что памятникам тоже может быть холодно и что они хотели напомнить горожанам о приближающейся зиме.
563x460, 32 Kb / Питер, скульптура, варежки

Питер, скульптура, варежки

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