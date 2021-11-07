ещё! выкл. сиськи
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07.11.2021 17:00 | тексты от IRS12 | комментарии: 5  ↓ 
Сегодня после поликлиники встретил петербуржца 85-го уровня! Зашёл после врачей по пути в кафешку, сижу, расслабляюсь кофейком и ноутом. Через какое-то время мимо моего столика проходит парень, кладёт мне на стол сложенную бумажку, из блокнота, видимо. И торопливо ретируется из кафе. На бумажке надпись от руки, но ПЕЧАТНЫМИ буквами, наверное, чтоб не возникло сложности разобрать почерк: «Возможно, я лезу не в своё дело, так что если вы не приемлете подобное вторжение в свою жизнь, не разворачивайте эту записку и просто выбросьте её. » Разумеется, я развернул записку! А там такими же печатными буквами: «У вас на ногах бахилы, которые вы, вероятно, не сняли после посещения медучреждения. Если же это не ошибка, а сознательная часть одежды, прошу прощения за доставленное беспокойство»
комментарии
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Polina | 07.11.2021 17:32
кому-то просто скучно жить и он лезет ко всем со своими сдуваниями пылинок и поправляниями воротничков. "Ой, стойте-стойте, у вас пуговка расстегнулась на пальто, давайте-ка поправим. Извините-простите! ..."
supershmel | 07.11.2021 17:55
Polina (17:32), не ну за бахилы на улице могу и сообщить человеку. сам так в бахилах минут 15 шел
а сам пост
Polina | 07.11.2021 18:24
supershmel (17:55), одно дело сказать прохожему, сидящему, стоящему....но совсем другое писать для этого записочки, убегать, извиняться. "мужик, ты бахилы забыл снять" или вот этот цирк перепуганно-заскучавшего
supershmel | 07.11.2021 18:27
Polina (18:24), )) Полина это паста) её просто передали под бахилы
Sousse | 07.11.2021 18:42
Polina (17:32), Отнюдь. Сам себя так же веду: мне совершенно плевать на окружающих, но если я вдруг увижу пятно на пальто, бахилы, или ещё что-то несообразное в туалете человека, от чего на его месте мне стало бы неудобно или стыдно, то я изо всех сил буду искать способ максимально корректно сообщить человеку об этом и, естественно, немедленно ретируюсь, чтобы человеку не стало неудобно передо мной.
Раньше это называлось интеллигентностью, а сейчас, как я вижу, питерцем :)
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