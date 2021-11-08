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08.11.2021 21:20 | прочее от U_Ice | комментарии: 1  ↓ 

1305x979, 615 Kb / горы, вулкан, ландшафт, Сент-Хеленс, Mount Saint Helens, earthporn

горы, вулкан, ландшафт, Сент-Хеленс, Mount Saint Helens, earthporn

комментарии
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kasper | 08.11.2021 21:59
Хорошая гора. До извержения в 1980 году она была значительно выше. Я туда поднимался много раз — гора технически простая, но идти далеко (набор высоты 1740 метров). Наверху можно заглянуть в кратер — он всё время немного дымит.
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