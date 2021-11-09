ещё! выкл. сиськи
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09.11.2021 18:27 | сиськи от kamilus | комментарии: 7  ↓ 

640x942, 601 Kb / Музей Гетти, Бугро Вильям-Адольф, Девушка и Амур, картина

Музей Гетти, Бугро Вильям-Адольф, Девушка и Амур, картина

комментарии
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Bob Tot | 09.11.2021 19:08
не тексты. Внимательнее, коллега
Лелик | 09.11.2021 19:12
Bob Tot (19:08), обнаженное в сиськи.
Bob Tot | 09.11.2021 19:16
Лелик (19:12), да ну камон, детей в такие музеи пока еще пускают свободно
Bob Tot | 09.11.2021 19:17
вообще предлагаю устроить срач по поводу категоризации культурологических сисек
Лелик | 09.11.2021 19:19
Bob Tot (19:16), да ладно тебе. мы не музей.есть голое тело, значит в сиськи.
Bob Tot | 09.11.2021 19:32
Лелик (19:19), такое даже в гуглах не банят. Я категорически за прочее.
Нет, так-то я вообще дико ору с того, что мужской сосок можно, а женский нельзя, но здесь не об этом даже
mrcat80rus | 09.11.2021 20:43
Она его схватила и такая "ты чо чмыргез херов?! В кого влюблять собрался? Я те крылья оборву и в жопу суну, а ну пшел отседова. Срань пернатая"

И парень такой "воу воу красотка, остынь. Смотри какой он говнюк. Будет чмырить тебя всю жизнь, бухать и не работать. Роди ему пять детей"

И она такая "ну ок. Давай сюда свою зубочистку"
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