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12.11.2021 16:44 | интересное от IRS12 | комментарии: 7  ↓ 
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1125x638, 198 Kb / короновирус, статистика

короновирус, статистика

комментарии
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болт | 12.11.2021 16:56
Интересная таблица. Смертность выше в тех странах, где привито меньше. Мексика только выбивается.
IRS12 | 12.11.2021 17:14
тут неделю назад было интересней. у нас было 1500 в украине 850 у остальных начиналось с 350
IRS12 | 12.11.2021 17:15
И жаль нет графы на количество жителей
Murrzik | 12.11.2021 17:42
Все вменяемые знают, что в больницах нарисуют любую статистику. И всё равно на таблицы смотрят.
Stierlitz | 12.11.2021 17:48
Господи, как страшно. Неужели мы все умрём?
Stierlitz | 12.11.2021 17:51
В Германии находятся перцы, пользуются поддельными прививочными паспортами. Говорят, что помогают, как настоящие, только без побочек...
Nick7rus | 12.11.2021 18:28
Для интереса возьмите статистику по странам мира с английского, например, сайта. И вы удивитесь.
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