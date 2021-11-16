16.11.2021 11:05 | интересное от Polina | комментарии: 0 ↓ от Пустыня Намиб.

Прибрежная пустыня в юго-западной части Африки. Формированию пустыни наиболее способствовало Бенгельское течение. Название пустыни происходит из языка коренной народности нама. Площадь Намиба составляет свыше 100000 км². Пустыня простирается на 1900 км вдоль побережья Атлантического океана от города Намибе в Анголе, через всю Намибию до устья реки Олифантс в Капской провинции ЮАР. От океана она уходит вглубь континента на расстояние от 50 до 160 км к подножию внутриконтинентального плато; на юге она соединяется с юго-западной частью Калахари.

пустыня, Намиб, пески, река

