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18.11.2021 08:19 | интересное от therapy | комментарии: 0  ↓ 
“A Modern Guide to Knifemaking”. Пейсательница.
1000x665, 165 Kb / Laura Zerra, нож, ковка, кузница, молот, пресс, цепь

Laura Zerra, нож, ковка, кузница, молот, пресс, цепь

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