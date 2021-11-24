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24.11.2021 16:47 | интересное от Polina | комментарии: 0  ↓ 
Щелелистник обыкновенный.
Вид ксилотрофных агариковых грибов из рода щелелистников. Один из наиболее широко распространённых в мире видов грибов, встречающийся на всех континентах, кроме Антарктиды, где нет древесины, которая могла бы быть использована в качестве субстрата.
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грибы, щелелистник

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