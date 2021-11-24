ещё! выкл. сиськи
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24.11.2021 20:09 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Подходит бабка к зумеру на улице:
-Скажи сынок, какой троллейбус едет на улицу Горького?
-Во-первых, не сынок, а чел. Во-вторых, не троллейбус, а тралик. В третьих, не едет, а флексит.
-Спасибо, сынок.
Идёт она дальше, видит полицейского.
-Йоу, чел, какой тралик на Горького флексит?
-Хайпуешь, плесень?
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