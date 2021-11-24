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24.11.2021 21:13 | картинки от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Робот «Госуслуг» назвал QR-коды «частью планов мирового правительства» и заявил, что коронавируса «не существует».

https://tjournal.ru/news/47308 ... -koronavirusa-ne-sushchestvuet
1280x633, 76 Kb / госуслуги, робот, ковид

госуслуги, робот, ковид

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