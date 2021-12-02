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02.12.2021 06:15 | тексты от IRS12 | комментарии: 1 ↓
— Прививка от кори?
— Есть.
— Оспы?
— Да.
— Полиомиелита?
— Конечно.
— Дифтерии?
— Ага.
— Столбняка?
— Имеется.
— Коклюша?
— Тоже.
— Туберкулеза?
— Вот.
— Гепатита B?
— Разумеется.
— Covid-19?
— Нет.
— Антиваксер?!
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