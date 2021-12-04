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04.12.2021 11:26 | прочее от Mapkyc | комментарии: 2  ↓ 

914x1280, 376 Kb / су, рисунок, пилот, истребитель, самолет, небо

су, рисунок, пилот, истребитель, самолет, небо

комментарии
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mrcat80rus | 04.12.2021 12:32
Напомнило одну песню
mrcat80rus | 04.12.2021 12:33
"Грачи прилетели" СУ-25.
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