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06.12.2021 12:24 | интересное от akel | комментарии: 5  ↓ 

990x1000, 189 Kb / Кёльн, стена, граффити, танкист, A.Signl, Китай, танк, Тяньаньмэнь

Кёльн, стена, граффити, танкист, A.Signl, Китай, танк, Тяньаньмэнь

комментарии
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keke | 06.12.2021 12:31
Только эт не в Китае, а в Кёльне если что ;) Но тема посвящена китайским событиям. Таги дополнил.
Если кому любопытно: https://mymodernmet.com/wp/wp- ... BBXsb3X3fnP5LL_1082104066.jpeg
akel | 06.12.2021 13:24
keke (12:31), Так вот кто это! А можно в комментарии писать, а не править "авторский текст"? Теги? Пожалуйста. Но добавлять к картинке свой текст неуважительно.
keke | 06.12.2021 13:34
akel (13:24), все можно, но отредактировать пост (теги, описание) все же стоит - его так проще будет найти ;)
По этой причине и поправил.
Лелик | 06.12.2021 13:38
Кстати, без описания это "прочее".
akel (13:24), если описание от keke (12:31), добавить в тело поста, от он станет полнее и лучше описывать изображение.
З.ы. я не настаиваю. Выразил свое мнение.
akel | 06.12.2021 13:44
keke (13:34), Я так понимаю, что "краткость - сестра" является некоторым кредо этого блога. Картинка должна сподвигнуть к поиску. А поиск спокойно ведётся по картинке. Поэтому, на правах автора.... Извини.
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