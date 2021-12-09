|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
09.12.2021 17:23 | интересное от IRS12 | комментарии: 3 ↓
В Калифорнии приняли занятный закон, по которому фактически не наказывают за воровство и грабеж магазинов, если стоимость украденного не превышает $950. Черные бро тут же приободрились и начали устраивать налёт за налётом. Ну а что? Охрана их трогать не имеет права, а полиция даже если и задержит, то отпустит слегка пожурив. Владельцы магазины нашли выход. Ставят ценники вообще на все товары $951, а на кассе "пробивают скидку", продавая товар по реальной цене. Отмечается, что в подобных магазинах случаи воровства сократились до нуля.
Калифониния, США, цены, воры
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 120582 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 234 / 334| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————