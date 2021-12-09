ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: https://m.lenta.ru/news/2021/12/09/ministr/ »
09.12.2021 17:23 | интересное от IRS12 | комментарии: 3  ↓ 
В Калифорнии приняли занятный закон, по которому фактически не наказывают за воровство и грабеж магазинов, если стоимость украденного не превышает $950. Черные бро тут же приободрились и начали устраивать налёт за налётом. Ну а что? Охрана их трогать не имеет права, а полиция даже если и задержит, то отпустит слегка пожурив. Владельцы магазины нашли выход. Ставят ценники вообще на все товары $951, а на кассе "пробивают скидку", продавая товар по реальной цене. Отмечается, что в подобных магазинах случаи воровства сократились до нуля.
783x407, 97 Kb / Калифониния, США, цены, воры

Калифониния, США, цены, воры

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Polina | 09.12.2021 17:41
видимо, законодательство никак не могло раньше заставить владельцев магазинов повысить цены и играть в "скидки"
gall | 09.12.2021 17:59
Похоже на очередную фейковую новость
supershmel | 09.12.2021 18:00
а налоги они с какой цены платят чёт не понял
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 120582 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 234 / 334| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer