09.12.2021 17:23 | интересное от IRS12 | комментарии: 3 ↓ от В Калифорнии приняли занятный закон, по которому фактически не наказывают за воровство и грабеж магазинов, если стоимость украденного не превышает $950. Черные бро тут же приободрились и начали устраивать налёт за налётом. Ну а что? Охрана их трогать не имеет права, а полиция даже если и задержит, то отпустит слегка пожурив. Владельцы магазины нашли выход. Ставят ценники вообще на все товары $951, а на кассе "пробивают скидку", продавая товар по реальной цене. Отмечается, что в подобных магазинах случаи воровства сократились до нуля.

Калифониния, США, цены, воры

