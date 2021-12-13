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13.12.2021 20:34 | картинки от Mullets | комментарии: 4  ↓ 

578x812, 73 Kb / Водолаз, флирт, вакцина

Водолаз, флирт, вакцина

комментарии
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Moveton | 13.12.2021 21:06
Скорее полицай рассказывает, что сейчас выпишет штраф за отсутствие маски (вакцинирование от неё не освобождает) и документов (не видать куда их в таком костюме можно положить).
Polina | 13.12.2021 22:15
Moveton (21:06), у нее наверняка с собой клатч есть )
supershmel | 13.12.2021 23:48
Polina (22:15), так полицай без маски жи на пикче
Polina | 14.12.2021 01:06
supershmel (23:48), этот параноик прост
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