ещё! выкл. сиськи
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14.12.2021 15:45 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
— Принесите мне, пожалуйста, графинчик холодной водочки и что-нибудь на ваш вкус...
— Так и запишем: два графинчика холодной водочки.
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