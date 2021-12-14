ещё! выкл. сиськи
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14.12.2021 19:23 | интересное от Polina | комментарии: 6  ↓ 
Астрофотограф Эндрю Маккарти опубликовал невероятно детальный снимок Солнца. Разрешение 300 мегапикселей позволяет детально рассмотреть поверхность звезды. По его словам, он сделал 150 тысяч (!) снимков, которые затем совместил. Фотографии он получил в начале месяца, используя возможности своего домашнего телескопа. Из соображений безопасности он установил на телескоп несколько фильтров, которые позволили избежать пожара, а также защитили зрение.
1444x1203, 478 Kb / Солнце, звезда, снимок

Солнце, звезда, снимок

комментарии
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keke | 14.12.2021 19:51
Не хватает ссылки на не пережатый оригинал :)
allex | 14.12.2021 20:53
cosmicbackground.io на сайте автора исходник фото можно только купить. И то на 300-мегапиксельный вариант лимит.
Polina | 14.12.2021 21:40
keke (19:51), https://www.gismeteo.ru/news/s ... smotrite-na-poverhnost-zvezdy/
vaillant | 14.12.2021 22:45
сколько раз можно посмотреть на солнце в телескоп?)
Bob Tot | 14.12.2021 23:04
vaillant (22:45), зависит от количества имеющихся глаз
Polina | 14.12.2021 23:33
vaillant (22:45), сколько хочешь, если есть возможность. читай шапку поста, или ссылку
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