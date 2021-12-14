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14.12.2021 19:23 | интересное от Polina | комментарии: 6 ↓
Астрофотограф Эндрю Маккарти опубликовал невероятно детальный снимок Солнца. Разрешение 300 мегапикселей позволяет детально рассмотреть поверхность звезды. По его словам, он сделал 150 тысяч (!) снимков, которые затем совместил. Фотографии он получил в начале месяца, используя возможности своего домашнего телескопа. Из соображений безопасности он установил на телескоп несколько фильтров, которые позволили избежать пожара, а также защитили зрение.
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