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19.12.2021 11:29 | прочее от Polina | комментарии: 3  ↓ 

1000x727, 195 Kb / бурый медведь, клетка, зоопарк, потоп, тайфун, вода, взгляд, обреченность, Приморский край, Уссурийск

бурый медведь, клетка, зоопарк, потоп, тайфун, вода, взгляд, обреченность, Приморский край, Уссурийск

комментарии
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Bob Tot | 19.12.2021 11:55
это пиздец
Polina | 19.12.2021 12:00
Bob Tot (11:55), ну
keke | 19.12.2021 12:38
"Надежды нет"
Nomination: The world in our hands
Location: Приморский край, Уссурийск

"26 августа 2015 по Приморскому краю ударил мощный тайфун «Гони». В городе Уссурийск был затоплен мини- зоопарк с бурыми медведями, которым выпала участь столкнуться с ударом стихии лицом к лицу. Животным отправляли еду на моторной лодке. Спустя несколько дней благодаря активистам из зоопарка вывезли 18 мелких животных, на затопленной территории оставались 14 медведей. В полдень 2 сентября началась эвакуация. Медведей, нахлебавшихся грядной воды, вывезли на лодках и вертолетах."
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