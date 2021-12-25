ещё! выкл. сиськи
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25.12.2021 13:47 | интересное от саныч | комментарии: 0  ↓ 
Санта со своими оленями носится по миру...
https://www.flightradar24.com/R3DN053/2a47aa0e
Или можно у них в поисковике написать номер рейса Santa1
680x679, 25 Kb / санта, flightradar24, олени, карта

санта, flightradar24, олени, карта

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