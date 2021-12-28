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28.12.2021 14:15 | интересное от Akel | комментарии: 3  ↓ 
Везение
720x527, 109 Kb / везение, машины, дерево, ствол, снег, зима, двор

везение, машины, дерево, ствол, снег, зима, двор

комментарии
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Polina | 28.12.2021 15:41
эх, сколько веток вкусных пропадает! сколько древесины на опилки и подстилку для коз и птицы зря сгние
gresyr | 28.12.2021 16:03
Не исключено, что дерево укало на капом, помяло его, а потом все это аккуратно покрылось снегом.
болт | 28.12.2021 16:37
Да и вообще машины могли запарковать после того, как дерево упало
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