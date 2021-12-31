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31.12.2021 08:53 | картинки от Murrzik | комментарии: 3  ↓ 

1007x1080, 208 Kb / Е-Батюшка, онлайн, газета

Е-Батюшка, онлайн, газета

комментарии
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Serafim | 31.12.2021 09:26
Оплата услуг Е-батюшки будет, по всей видимости, производиться е-баллами.
supershmel | 31.12.2021 09:29
Serafim (09:26), опередил!
Vintorezz | 31.12.2021 11:16
Когда у нас в универе ввели эти оценки по американскому образце А, В, С, D, E.... преподаватель тоже говорил куда ты лезешь со свои Е-балом...)))
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