ещё! выкл. сиськи
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10.01.2022 14:29 | сиськи от kikoS | комментарии: 1  ↓ 
Брюхатая - Находящаяся в интересном положении. (Простор. и простон.): грузная, непраздная, тяжелая, чреватая... или у кого то комплекс неполноценности связанный с этим определением?
800x1200, 159 Kb / Брюхатая, украшение, лес

Брюхатая, украшение, лес

комментарии
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Akel | 10.01.2022 14:44
Судя по лицу, у неё это производственная "травма".
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