ещё! выкл. сиськи
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10.01.2022 16:10 | тексты от саныч | комментарии: 0  ↓ 
Инфляция в России
8.39%, Ощущается как 45%
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