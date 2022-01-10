10.01.2022 18:24 | интересное от Polina | комментарии: 10 ↓ от Хеди Ламарр (актриса) создала технологию «секретной системы коммуникаций», запатентовала ее и передала правительству, отказавшись от любого вознаграждения. К стыду Военно-морских сил США, сначала они скептически отнеслись к изобретению женщины и вспомнили о нем только после войны. Могли ли они тогда подумать, что именно из «секретной системы коммуникаций» Хеди Ламарр однажды «вырастут» GPS, Wi-Fi и Bluetooth — самые незаменимые технологии XXI века?

Хеди Ламарр, актриса, изобретатель, женщина, ч/б

