ещё! выкл. сиськи
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10.01.2022 18:24 | интересное от Polina | комментарии: 10  ↓ 
Хеди Ламарр (актриса) создала технологию «секретной системы коммуникаций», запатентовала ее и передала правительству, отказавшись от любого вознаграждения. К стыду Военно-морских сил США, сначала они скептически отнеслись к изобретению женщины и вспомнили о нем только после войны. Могли ли они тогда подумать, что именно из «секретной системы коммуникаций» Хеди Ламарр однажды «вырастут» GPS, Wi-Fi и Bluetooth — самые незаменимые технологии XXI века?
1687x2048, 438 Kb / Хеди Ламарр, актриса, изобретатель, женщина, ч/б

Хеди Ламарр, актриса, изобретатель, женщина, ч/б

комментарии
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Nick7rus | 10.01.2022 19:01
Актрисссссса
Polina | 10.01.2022 19:10
Nick7rus (19:01), :)
пожалуйста, исправьте мою ошибочку, кому не лень будет )
Polina | 10.01.2022 19:18
а в шапке?!
KIKOs | 10.01.2022 19:19
Polina (19:18), ты можешь сама исправить.
Bob Tot | 10.01.2022 19:23
смог
akel | 10.01.2022 19:25
Феминизмом попахивает. Воинственным.
KIKOs | 10.01.2022 19:26
Bob Tot (19:23), туман
Polina | 10.01.2022 19:32
akel (19:25), батюшки!
спасибо тому кто исправил.
KIKOs (19:19), нет, у меня нет редакторства, к сожалению
Лелик | 10.01.2022 19:34
Polina (19:32), кнопка "правка" на верху. Тело поста можешь исправлять, заменять изображение...
Bob Tot | 10.01.2022 19:39
KIKOs (19:26), пар
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