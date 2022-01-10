ещё! выкл. сиськи
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10.01.2022 19:59 | сиськи от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
(брюхатая, -хата) кем и без доп. Устар. и прост. Беременная. [Настасья Кирилловна:] Была я еще молода… всего первым ребенком брюхата. Писемский, Ипохондрик. [Дуняша] стеснялась, что брюхата, но радовалась, что Иван --- видит ее счастье. Задорнов, Амур-батюшка.
561x748, 48 Kb / брюхатая, украшение, покрывало, сосуды, беременная

брюхатая, украшение, покрывало, сосуды, беременная

комментарии
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Bob Tot | 10.01.2022 20:39
скушное, бросай
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