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10.01.2022 19:59 | сиськи от KIKOs | комментарии: 1 ↓
(брюхатая, -хата) кем и без доп. Устар. и прост. Беременная. [Настасья Кирилловна:] Была я еще молода… всего первым ребенком брюхата. Писемский, Ипохондрик. [Дуняша] стеснялась, что брюхата, но радовалась, что Иван --- видит ее счастье. Задорнов, Амур-батюшка.
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