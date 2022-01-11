ещё! выкл. сиськи
« DimaS: @rayne, или мамой... ;-) »
11.01.2022 15:54 | сиськи от KIKOs | комментарии: 16  ↓ 

599x900, 182 Kb / сапоги, подушка, окно, шляпа, застёжка, кровать, спинка, стекло, пирсинг, раскоряка

сапоги, подушка, окно, шляпа, застёжка, кровать, спинка, стекло, пирсинг, раскоряка

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
DimaS | 11.01.2022 15:58
xDDD
Но тебе всё равно не переплюнуть количество тэгов этого поста:
BLOG:)57266
KIKOs | 11.01.2022 16:02
DimaS (15:58), кхе, там для тагов раздолье, ещё с десяток написать можно, так что не сравнивай.
DimaS | 11.01.2022 16:12
KIKOs (16:02), хе-хе, только что еще штук пять туда вписал
Лелик | 11.01.2022 16:14
KIKOs (16:02), DimaS (16:12), перечитайте правила о тагах. От 2х до 10ти. Обоим а-я-яй выпишут
DimaS | 11.01.2022 16:20
Лелик (16:14), в том посте их изначально было гораздо больше
DimaS | 11.01.2022 16:20
Заменил картинку на "беззвезды"
KIKOs | 11.01.2022 16:24
DimaS (16:20), без звезды порнография.. я звезду прилепил.
DimaS | 11.01.2022 16:26
KIKOs (16:24), вернуть с звездой?
DimaS | 11.01.2022 16:30
Лелик (16:14), тут сократил количество тэгов до основных ключевых, но тот пост со столом не трогайте, пусть будет. Там изначально туева хуча тэгов была.
Лелик | 11.01.2022 16:34
DimaS (16:26), да. Тут KIKOs совершенно прав.
DimaS | 11.01.2022 16:36
Лелик (16:34), вернул. Я всегда сохраняю предидущее фото, если что-то в нём изменяется, кроме размера.
Лелик | 11.01.2022 16:41
DimaS (16:36), вообще, лучше не менять картинку, если меняется что то кроме размера. ну разве что полоски реакторовские, или левые водяные знаки (не авторские)...
Polina | 11.01.2022 16:52
где, интересно, эта девушка Niada? почему она ушла?
Лелик | 11.01.2022 17:01
Polina (16:52), действительно. И почему? Есть мысли?
Sheitan | 11.01.2022 17:03
Звезда вообще не в тему тут
Shurella! | 11.01.2022 17:22
Nina James
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 121086 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 241 / 334| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer