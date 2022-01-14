ещё! выкл. сиськи
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14.01.2022 22:33 | интересное от Polina | комментарии: 29  ↓ 
Виталий Зверев, вирусолог, академик РАН (2021)
Академик РАН Зверев заявил об огромном числе тяжелых осложнений после ковид-вакцинации
После ковид-вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений, что нужно принимать во внимание, также вакцины не имеют той высокой эффективности, о которой заявляют разработчики, об этом на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям рассказал академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.
Эффективность вакцин еще никто не доказал.
"Что-то не так, если привитые люди через полгода начинают болеть в таком количестве".
Так, Зверев сообщил данные ВОЗ о статистике тяжелых осложнений:
"За 50 лет применения вакцины против паротита - 770 случаев, корь - 2 тысячи, больше всего - вакцины против гриппа - 240 тыс. А вот за год применения вакцин против коронавируса - уже почти 2 млн 250 тысяч. Это то, что зарегистрировано. Как я понимаю, наши туда не входят. То есть надо отдавать себе отчет, что ситуация не такая простая", - рассказал ученый.
Кроме того, во всех странах публикуют данные о снижении эффективности вакцин, и никто не знает, что еще будет со штаммом "омикрон", добавил он.
Также академик Зверев привел несколько графиков, на которых показал тесную корреляцию между ростом вакцинации и ростом заболеваемости и смертности от ковида.
https://media.nakanune.ru/imag ... /pictures/image_big_201583.jpg
Были отмечены и случаи нескольких стран, где начался быстрый рост заболеваемости и смертности от ковида именно после начала вакцинации, - это Монголия, Камбоджа, Сейшелы, Сингапур.
https://media.nakanune.ru/imag ... /pictures/image_big_201585.jpg
"Мне кажется, уже очевидно, что вакцинированные остаются переносчиками заболевания, но они считают, что могут вести себя совсем по-другому, не соблюдая никаких правил. Похоже, что вакцины не работают ни на 98%, ни на 97%, ни на 96%", - сказал вирусолог.
Кроме того, он высказал свое мнение: существующие вакцины стимулируют только выработку антител, а не формируют клеточный иммунитет и клеточную память.
"Мы становимся заложниками ревакцинации. И производители вакцин настаивают, что каждый полгода нужно прививать... Нужны вакцины, которые будут вызывать полноценный иммунный ответ", - подчеркнул вирусолог.
Он отметил, что переболевшие ковидом очень редко заболевают повторно, а "переболевшие - это наш золотой фонд". Они, скорее всего, вообще не переносят вирус, так как у них есть мукозальный иммунитет, который уничтожает вирус, и они его не выдыхают.
Зверев упомянул о сомнительности вакцинации детей, заявив, что это нужно обсудить, но его оборвала Попова, напомнив о регламенте. Было заметно, что она недовольна "неудобным" докладом академика и старалась не допустить критики ковид-вакцинации на пленарном заседании, а перенести ее в секционные заседания.
Ранее Зверев выступил категорически против ковид-вакцинации детей не до конца изученными препаратами, использующих технологии, которые ранее массово на людях не применялись.

вакцинация, коронавирус, побочные эффекты, осложнения, заболеваемость, смертность, Виталий Зверев

комментарии
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Bob Tot | 14.01.2022 22:44
о, давайте срач
Polina | 14.01.2022 22:52
Bob Tot (22:44), скушно ж?! )
Bob Tot | 14.01.2022 22:54
Polina (22:52), уныло
Кстати, ссылка на источник не помешала бы
Polina | 14.01.2022 22:56
Bob Tot (22:54), уно ... вот https://www.nakanune.ru/news/2021/12/09/22633159/
mirkrann | 14.01.2022 22:58
У меня лично с десяток непривитых (по разным причинам) знакомых, померли от ковида. Если взять знакомых знакомых, то наберется и 30. И никого, кто пострадал бы от последствий вакцины.
Polina | 14.01.2022 23:00
mirkrann (22:58), а у меня наоборот
anchoras | 14.01.2022 23:13
интересно, почему эти данные не бьются с данными о проценте смертности в зависимости от процента вакцинированных в Израиле, США и других странах (по данным ВОЗ)
и с данными о процентах передачи заболеваний в одной семье (проживающих совместно) в вакцинированных и невакцинированных случаях (Нидерладны)
Bob Tot | 14.01.2022 23:19
anchoras (23:13), которые?
Polina | 14.01.2022 23:21
anchoras (23:13), сомневаюсь, что данные любых разных источников бьются друг с другом. и еще, данные какой-либо страны имеют разные версии, в представлении других стран. одна страна говорит на, например нидерланды, одно, другая, на их же счет уже другое и так со всеми
. | 14.01.2022 23:22
Идите на форум с вашими ковидлами
Polina | 14.01.2022 23:24
. (23:22), ок
Polina | 14.01.2022 23:29
. (23:22), ты уж нас туда со всей темой тогда перенеси, а то тема здесь, а комменты туда надо писать, не интересно будет
. | 14.01.2022 23:35
Polina (23:29), тогда гоняйте тут пока, завтра перенесу, если в политоту не свалитесь
Polina | 14.01.2022 23:38
. (23:35), ок, спасибо
TaunT | 14.01.2022 23:54
Предлагаю забанить автора поста за явный вброс, пусть скажет спасибо, что не заяву ментам не написали за распространение ложных сведений
Polina | 14.01.2022 23:58
TaunT (23:54), иди пиши, хоть в небесную канцелярию, это твое прямое дело
Polina | 15.01.2022 00:05
вроде ковидтемы не запрещали еще. какая тогда проблема потрындеть на его счет? в конце концов, а как нам в живую узнавать мнения себе подобных? ведь всё так делается - передается друг -другу информативно, блог не исключение, тем более мы здесь все часто общаемся
flibustier | 15.01.2022 00:10
mirkrann (22:58),
у меня такая ж петрушка. Но 1 пенсионер откинулся не помню от какой прививки. В Украине их доступно 3 вида.
"Кроме того, он высказал свое мнение: существующие вакцины стимулируют только выработку антител, а не формируют клеточный иммунитет и клеточную память."
чушь какая-то. Не было б хоть какой-то клеточной памяти, воспроизводство антител остановилось бы гораздо раньше, чем введение повторной дозы посредством ревакцинации. Или что, он считает, что антитела и правда живут в человеке пол года?
как-то не особо я смотрю упоминают последствия перенесения ковида. Пол дела - переболеть, потом еще до полугода могут быть проблемы с тем же сердцем (от небольшой нагрузки может появляться одышка, хотя раньше такого не было, и дело не в легких, хотя может показаться, что из-за них тяжело дышать, тем более, если был высокий % их поражения, однако они заживают быстро, сердце - дольше), печенью, да вообще со всем подряд, обострение хронических заболеваний, большее восприятие к сезонным ОРВИ, про неполадки с головой в виде панических атак и прочие я вообще молчу. Короче, болеть этим дерьмом не стоит. Люди если сразу не сгорают, подыхают от последствий. Организм не успевает отрегенерировать все.
Safich | 15.01.2022 00:12
flibustier | 15.01.2022 00:12
а вообще я за сиськи, задолбали ваши ковиды уже, не нужны они в этом блоге идите в другое место, как и обсуждение политики.
Polina | 15.01.2022 00:27
flibustier (00:10), он как раз и не считает, что антитела живут больше полугода (..."Что-то не так, если привитые люди через полгода начинают болеть в таком количестве".), он буквально задается этим вопросом. последствия болезни и впрямь не слабенькие
Polina | 15.01.2022 00:29
flibustier (00:12), так о чем тогда еще поговорить здесь останется? ишь ты какой! - а может ты просто пройди мимо, если не надо оно тебе и всё, а другие, кому интересно пообщаются. а то ишь тесный какой!
Damsel | 15.01.2022 00:33
Polina (00:29), а кому-то ещё интересно? по-моему всех эта затянувшаяся тема изрядно подзаебала
Polina | 15.01.2022 00:38
Damsel (00:33), меня, в общем-то, она тоже порой заебывает, но инстинктивно видимо, хочется знать мнение других на сий счет. еще увидела интересную информацию и запостила, вдруг кто чего интересного скажет сам
Polina | 15.01.2022 00:48
а я переболела еще давнооо! теперь, уж третий год просто сезонные гриппы, ангина была, но больше не страдала от той дряни. может повезло, может и вправду говорит этот академик
tuslin | 15.01.2022 01:30
Хорошая статья, спасибо
Damsel | 15.01.2022 01:45
Polina (00:38), мнений воз и малая тележка. и каждому из них можно найти подтверждение в словах профессора, академика, ещё какого светилы. как по мне, так к текущему моменту слишком много говорится о последствиях ковида, вакцинации, комбинации из обоих и почти никто громко не говорит о последствиях антиковидных мер - те же панические атаки, депрессии, отменённые глобальные планы, смена образа жизни не в лучшую/желаемую сторону у совершенно здоровых людей, которых месяцами держали взаперти по домам в локдауне, стрессе у родителей, переживших full time home office в комбинации с home schooling, и т.д. и т.п. всем жаль переболевших и плохо перенёсших вакцинацию, но никто не сочувствует тем, кто перенёс не всегда в легкой форме вводимые ограничения на совершенно обычную жизнь
Polina | 15.01.2022 01:53
Damsel (01:45), очень сочувствую. более того, саму это всё коснулось и очень неприятно. очень много хороших планов порушило и продолжает обламывать
Bob Tot | 15.01.2022 02:22
вы шо, хотите как на казакстане?
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