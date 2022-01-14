14.01.2022 22:33 | интересное от Polina | комментарии: 29 ↓ от

Академик РАН Зверев заявил об огромном числе тяжелых осложнений после ковид-вакцинации

После ковид-вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений, что нужно принимать во внимание, также вакцины не имеют той высокой эффективности, о которой заявляют разработчики, об этом на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям рассказал академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.

Эффективность вакцин еще никто не доказал.

"Что-то не так, если привитые люди через полгода начинают болеть в таком количестве".

Так, Зверев сообщил данные ВОЗ о статистике тяжелых осложнений:

"За 50 лет применения вакцины против паротита - 770 случаев, корь - 2 тысячи, больше всего - вакцины против гриппа - 240 тыс. А вот за год применения вакцин против коронавируса - уже почти 2 млн 250 тысяч. Это то, что зарегистрировано. Как я понимаю, наши туда не входят. То есть надо отдавать себе отчет, что ситуация не такая простая", - рассказал ученый.

Кроме того, во всех странах публикуют данные о снижении эффективности вакцин, и никто не знает, что еще будет со штаммом "омикрон", добавил он.

Также академик Зверев привел несколько графиков, на которых показал тесную корреляцию между ростом вакцинации и ростом заболеваемости и смертности от ковида.

https://media.nakanune.ru/imag ... /pictures/image_big_201583.jpg

Были отмечены и случаи нескольких стран, где начался быстрый рост заболеваемости и смертности от ковида именно после начала вакцинации, - это Монголия, Камбоджа, Сейшелы, Сингапур.

https://media.nakanune.ru/imag ... /pictures/image_big_201585.jpg

"Мне кажется, уже очевидно, что вакцинированные остаются переносчиками заболевания, но они считают, что могут вести себя совсем по-другому, не соблюдая никаких правил. Похоже, что вакцины не работают ни на 98%, ни на 97%, ни на 96%", - сказал вирусолог.

Кроме того, он высказал свое мнение: существующие вакцины стимулируют только выработку антител, а не формируют клеточный иммунитет и клеточную память.

"Мы становимся заложниками ревакцинации. И производители вакцин настаивают, что каждый полгода нужно прививать... Нужны вакцины, которые будут вызывать полноценный иммунный ответ", - подчеркнул вирусолог.

Он отметил, что переболевшие ковидом очень редко заболевают повторно, а "переболевшие - это наш золотой фонд". Они, скорее всего, вообще не переносят вирус, так как у них есть мукозальный иммунитет, который уничтожает вирус, и они его не выдыхают.

Зверев упомянул о сомнительности вакцинации детей, заявив, что это нужно обсудить, но его оборвала Попова, напомнив о регламенте. Было заметно, что она недовольна "неудобным" докладом академика и старалась не допустить критики ковид-вакцинации на пленарном заседании, а перенести ее в секционные заседания.

Ранее Зверев выступил категорически против ковид-вакцинации детей не до конца изученными препаратами, использующих технологии, которые ранее массово на людях не применялись. Виталий Зверев, вирусолог, академик РАН (2021)Академик РАН Зверев заявил об огромном числе тяжелых осложнений после ковид-вакцинацииПосле ковид-вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений, что нужно принимать во внимание, также вакцины не имеют той высокой эффективности, о которой заявляют разработчики, об этом на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям рассказал академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.Эффективность вакцин еще никто не доказал."Что-то не так, если привитые люди через полгода начинают болеть в таком количестве".Так, Зверев сообщил данные ВОЗ о статистике тяжелых осложнений:"За 50 лет применения вакцины против паротита - 770 случаев, корь - 2 тысячи, больше всего - вакцины против гриппа - 240 тыс. А вот за год применения вакцин против коронавируса - уже почти 2 млн 250 тысяч. Это то, что зарегистрировано. Как я понимаю, наши туда не входят. То есть надо отдавать себе отчет, что ситуация не такая простая", - рассказал ученый.Кроме того, во всех странах публикуют данные о снижении эффективности вакцин, и никто не знает, что еще будет со штаммом "омикрон", добавил он.Также академик Зверев привел несколько графиков, на которых показал тесную корреляцию между ростом вакцинации и ростом заболеваемости и смертности от ковида.Были отмечены и случаи нескольких стран, где начался быстрый рост заболеваемости и смертности от ковида именно после начала вакцинации, - это Монголия, Камбоджа, Сейшелы, Сингапур."Мне кажется, уже очевидно, что вакцинированные остаются переносчиками заболевания, но они считают, что могут вести себя совсем по-другому, не соблюдая никаких правил. Похоже, что вакцины не работают ни на 98%, ни на 97%, ни на 96%", - сказал вирусолог.Кроме того, он высказал свое мнение: существующие вакцины стимулируют только выработку антител, а не формируют клеточный иммунитет и клеточную память."Мы становимся заложниками ревакцинации. И производители вакцин настаивают, что каждый полгода нужно прививать... Нужны вакцины, которые будут вызывать полноценный иммунный ответ", - подчеркнул вирусолог.Он отметил, что переболевшие ковидом очень редко заболевают повторно, а "переболевшие - это наш золотой фонд". Они, скорее всего, вообще не переносят вирус, так как у них есть мукозальный иммунитет, который уничтожает вирус, и они его не выдыхают.Зверев упомянул о сомнительности вакцинации детей, заявив, что это нужно обсудить, но его оборвала Попова, напомнив о регламенте. Было заметно, что она недовольна "неудобным" докладом академика и старалась не допустить критики ковид-вакцинации на пленарном заседании, а перенести ее в секционные заседания.Ранее Зверев выступил категорически против ковид-вакцинации детей не до конца изученными препаратами, использующих технологии, которые ранее массово на людях не применялись.

вакцинация, коронавирус, побочные эффекты, осложнения, заболеваемость, смертность, Виталий Зверев

