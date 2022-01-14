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14.01.2022 22:33 | интересное от Polina | комментарии: 29 ↓
Виталий Зверев, вирусолог, академик РАН (2021)
Академик РАН Зверев заявил об огромном числе тяжелых осложнений после ковид-вакцинации
После ковид-вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений, что нужно принимать во внимание, также вакцины не имеют той высокой эффективности, о которой заявляют разработчики, об этом на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям рассказал академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.
Эффективность вакцин еще никто не доказал.
"Что-то не так, если привитые люди через полгода начинают болеть в таком количестве".
Так, Зверев сообщил данные ВОЗ о статистике тяжелых осложнений:
"За 50 лет применения вакцины против паротита - 770 случаев, корь - 2 тысячи, больше всего - вакцины против гриппа - 240 тыс. А вот за год применения вакцин против коронавируса - уже почти 2 млн 250 тысяч. Это то, что зарегистрировано. Как я понимаю, наши туда не входят. То есть надо отдавать себе отчет, что ситуация не такая простая", - рассказал ученый.
Кроме того, во всех странах публикуют данные о снижении эффективности вакцин, и никто не знает, что еще будет со штаммом "омикрон", добавил он.
Также академик Зверев привел несколько графиков, на которых показал тесную корреляцию между ростом вакцинации и ростом заболеваемости и смертности от ковида.
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Были отмечены и случаи нескольких стран, где начался быстрый рост заболеваемости и смертности от ковида именно после начала вакцинации, - это Монголия, Камбоджа, Сейшелы, Сингапур.
https://media.nakanune.ru/imag ... /pictures/image_big_201585.jpg
"Мне кажется, уже очевидно, что вакцинированные остаются переносчиками заболевания, но они считают, что могут вести себя совсем по-другому, не соблюдая никаких правил. Похоже, что вакцины не работают ни на 98%, ни на 97%, ни на 96%", - сказал вирусолог.
Кроме того, он высказал свое мнение: существующие вакцины стимулируют только выработку антител, а не формируют клеточный иммунитет и клеточную память.
"Мы становимся заложниками ревакцинации. И производители вакцин настаивают, что каждый полгода нужно прививать... Нужны вакцины, которые будут вызывать полноценный иммунный ответ", - подчеркнул вирусолог.
Он отметил, что переболевшие ковидом очень редко заболевают повторно, а "переболевшие - это наш золотой фонд". Они, скорее всего, вообще не переносят вирус, так как у них есть мукозальный иммунитет, который уничтожает вирус, и они его не выдыхают.
Зверев упомянул о сомнительности вакцинации детей, заявив, что это нужно обсудить, но его оборвала Попова, напомнив о регламенте. Было заметно, что она недовольна "неудобным" докладом академика и старалась не допустить критики ковид-вакцинации на пленарном заседании, а перенести ее в секционные заседания.
Ранее Зверев выступил категорически против ковид-вакцинации детей не до конца изученными препаратами, использующих технологии, которые ранее массово на людях не применялись.
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