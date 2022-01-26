ещё! выкл. сиськи
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26.01.2022 11:29 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Немецкий замок Эльц
Со времени основания принадлежит одной и той же семье уже почти 850 лет и прошел через 33 поколения. Интересно, что он никогда не был разрушен или захвачен.
978x1080, 170 Kb / замок, горы, снег, дорога

замок, горы, снег, дорога

комментарии
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Лелик | 26.01.2022 11:41
Не тексты.
Vintorezz | 26.01.2022 14:06
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