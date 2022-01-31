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31.01.2022 14:53 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
"Похмелье на миллион долларов", 4 мая 1945 года, Берхтесгаден, Германия

Капитан Льюис Никсон ІІІ из 506–го парашютного полка 101–й дивизи ВДВ США просыпается после взятия штурмом винных погребов Германа Геринга (а также Бормана, Шпеера, и, возможно, самого Гитлера). В мае 1945 года его подразделение вместе с французами поживились в имениях верхушки Третьего Рейха в Оберзальцберге, и вывезли к себе в расположение части в соседнем Берхтесгадене пять грузовиков элитного спиртного. С учетом общей стоимости выпитого десантниками, эта попойка вошла в историю американской армии как "Похмелье на миллион долларов".
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