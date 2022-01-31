ещё! выкл. сиськи
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31.01.2022 20:22 | прочее от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 

819x819, 73 Kb / самолет, стюардесса, декольте, вырез, платок, конопля, трава

самолет, стюардесса, декольте, вырез, платок, конопля, трава

комментарии
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Mirkrann | 31.01.2022 21:51
А коноплю, которую в багаж упихивают, никого не смущает?
Лелик | 31.01.2022 21:57
нет, а что? всегда так делаю.
Safich | 31.01.2022 22:01
Mirkrann (21:51), а почему именно упихивают? может это обслуживание в бизнес классе? или предполётная подготовка...
Bob Tot | 31.01.2022 22:07
так это и не багаж
Safich | 31.01.2022 22:09
Safich (22:01),
Safich | 31.01.2022 22:14
или так ещё
Polina | 31.01.2022 22:25
Mirkrann (21:51), что в ней может быть возмутительного?
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