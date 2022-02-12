ещё! выкл. сиськи
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12.02.2022 14:33 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
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612x621, 79 Kb / английский, бля, ебанный

английский, бля, ебанный

комментарии
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supershmel | 12.02.2022 15:41
ну шакалы же ёбаные the. автор бля можно было перепечатать же
Vintorezz | 12.02.2022 16:30
supershmel (15:41), лень!
Vintorezz | 12.02.2022 16:31
English, motherfucker! Do. You. Speak. It?! Как известно, главной проблемой в английской грамматике для русского человека являются артикли. У нас их нет, поэтому мы тупо не знаем, как их применять, и либо вовсе о них забываем, либо расставляем их в случайном порядке (лично я делаю
именно так).
Однако эту напасть можно побороть довольно легко. Если перед существительным во фразе, которую вы хотите перевести, можно вставить слово "бля", то в переводе на английский перед этим существительным скорее всего должен употребляться неопределённый артикль "a"/"an". А если вместо "бля" более уместным оказывается слово "ёбанный(ная)(ное)", то употребляться должен уже определённый артикль "the". Например: "Сегодня вечером я встретил (бля) однокурсника." - "I met a college mate tonight." "(Ёбанный) Сосед сверху начинает сверлить в 7 утра." - "The upper neighbor starts drilling at 7 AM."
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