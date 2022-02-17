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17.02.2022 10:54 | сиськи от kikoS | комментарии: 2  ↓ 

1280x960, 430 Kb / Ноутбук, рука, грудь

Ноутбук, рука, грудь

комментарии
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sonkspb | 17.02.2022 11:47
Смотреть на это не очень интересно, но делать так вполне мило :) "+" за напоминание о возможности
Akel | 17.02.2022 12:14
Жуткий баян. Ноутбуку более десятка лет. AMD Sempron, эмблема Windows, центральная клавиша на тачпаде, USB на передней грани.
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