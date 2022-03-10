ещё! выкл. сиськи
10.03.2022 21:19 | сиськи от WWWolfy | комментарии: 6  ↓ 

980x1473, 126 Kb / купальник, мода, белое, прозрачное, юбка, оборка, Fashion, Miami

купальник, мода, белое, прозрачное, юбка, оборка, Fashion, Miami

комментарии
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DimaS | 10.03.2022 21:39
Фигура мальчуковая.
WWWolfy | 10.03.2022 21:43
DimaS (21:39),
по мне так норм, женская
DimaS | 10.03.2022 21:52
WWWolfy (21:43), плечи шире бёдер, талии почти нет. Нахуйнадо!
DimaS | 10.03.2022 21:53
WWWolfy (21:43), минус не я въебал, есличо. Я первый + поставил)))
Mullets | 10.03.2022 22:45
DimaS (21:39), в смысле ху@вая?
WWWolfy | 10.03.2022 23:04
DimaS (21:52),
у тощих у всех плечи шире бёдер,
талия есть, просто линии белья такие, что не видно
если мерить линейкой - там хорошие пропорции
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