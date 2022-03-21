ещё! выкл. сиськи
21.03.2022 10:10 | картинки от Лелик | комментарии: 6  ↓ 
сЫночке посвящается
640x853, 112 Kb / рис, вок, сковорода, повар

рис, вок, сковорода, повар

комментарии
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саныч | 21.03.2022 10:31
Тут плова НЕТ, от слова - совсем!
Лелик | 21.03.2022 10:35
саныч (10:31), а в описании наверху?
А что в казане? Я не разглядел
kikoS | 21.03.2022 11:35
Здесь ни плова ни казана нет от слова совсем.
Лелик | 21.03.2022 17:07
kikoS (11:35), похоже на сач(садж), но не в этом суть. Как тебя называть? Приказчик сковороды, колдун плиты, или маг кухни?
Лелик | 21.03.2022 17:16
И кстати "плов" на картинке есть.
DimaS | 21.03.2022 18:42
там, кроме пацана, еды вообще нет:
http://s.ekabu.ru/localStorage ... 02f_resizedScaled_740to832.jpg
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