24.03.2022 08:28 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Умер создатель GIF-формата изображений



Создатель GIF-формата изображений Стивен Уилхайт умер в США на 75-м году жизни, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его супругу Кэтлин.



По ее словам, Уилхайт умер от коронавируса 14 марта. Его похоронили 22 марта в штате Огайо.



Формат GIF (Graphics Interchange Format), который создал Уилхайт, — это растровый формат графических изображений с зацикленной анимацией. Он появился в конце 1980-х годов.



Тогда Уилхайт был сотрудником компании интернет-провайдера Compuserve. Он стремился придумать формат для сжатия изображений, чтобы их было комфортно передавать даже при низкой скорости подключения.



В начале 2000-х годов Уилхайт вышел на пенсию и путешествовал. В 2013 году ему вручили награду за заслуги на Webby Awards за изобретение GIF и вклад в интернет-культуру.



При жизни Уилхайт уточнял, что GIF произносится с мягкой «G», подобно тому, как чтение этой буквы звучит в названии бренда арахисового масла Jif, передает NBC News.