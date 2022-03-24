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24.03.2022 08:28 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Умер создатель GIF-формата изображений
Создатель GIF-формата изображений Стивен Уилхайт умер в США на 75-м году жизни, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его супругу Кэтлин.
По ее словам, Уилхайт умер от коронавируса 14 марта. Его похоронили 22 марта в штате Огайо.
Формат GIF (Graphics Interchange Format), который создал Уилхайт, — это растровый формат графических изображений с зацикленной анимацией. Он появился в конце 1980-х годов.
Тогда Уилхайт был сотрудником компании интернет-провайдера Compuserve. Он стремился придумать формат для сжатия изображений, чтобы их было комфортно передавать даже при низкой скорости подключения.
В начале 2000-х годов Уилхайт вышел на пенсию и путешествовал. В 2013 году ему вручили награду за заслуги на Webby Awards за изобретение GIF и вклад в интернет-культуру.
При жизни Уилхайт уточнял, что GIF произносится с мягкой «G», подобно тому, как чтение этой буквы звучит в названии бренда арахисового масла Jif, передает NBC News.
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