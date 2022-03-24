ещё! выкл. сиськи
24.03.2022 08:28 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Умер создатель GIF-формата изображений

Создатель GIF-формата изображений Стивен Уилхайт умер в США на 75-м году жизни, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его супругу Кэтлин.

По ее словам, Уилхайт умер от коронавируса 14 марта. Его похоронили 22 марта в штате Огайо.

Формат GIF (Graphics Interchange Format), который создал Уилхайт, — это растровый формат графических изображений с зацикленной анимацией. Он появился в конце 1980-х годов.

Тогда Уилхайт был сотрудником компании интернет-провайдера Compuserve. Он стремился придумать формат для сжатия изображений, чтобы их было комфортно передавать даже при низкой скорости подключения.

В начале 2000-х годов Уилхайт вышел на пенсию и путешествовал. В 2013 году ему вручили награду за заслуги на Webby Awards за изобретение GIF и вклад в интернет-культуру.

При жизни Уилхайт уточнял, что GIF произносится с мягкой «G», подобно тому, как чтение этой буквы звучит в названии бренда арахисового масла Jif, передает NBC News.
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 121911 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 197 / 321| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer