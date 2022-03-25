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25.03.2022 18:36 | тексты от Murrzik | комментарии: 1 ↓
Умерли грузин, хохол и еврей. И, попав на приём к богу, все втроём взмолились:
— Отпусти нас обратно на землю, мало мы пожили ещё, молодые совсем.
— Хорошо,—ответил им бог,—но только до первого соблазна.
И вот очутились они на земле, в каком-то доме. Видят: стол накрыт, жратвы на нем видимо-невидимо. Только сел хохол за стол — тут же пропал.
А грузин и еврей вышли из дома и пошли дальше. Вдруг видят на дороге 100 долларов лежат. Еврей наклонился за деньгами и пропали оба.
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