25.03.2022 18:36 | тексты от Murrzik | комментарии: 1 ↓ от Умерли грузин, хохол и еврей. И, попав на приём к богу, все втроём взмолились:



— Отпусти нас обратно на землю, мало мы пожили ещё, молодые совсем.

— Хорошо,—ответил им бог,—но только до первого соблазна.



И вот очутились они на земле, в каком-то доме. Видят: стол накрыт, жратвы на нем видимо-невидимо. Только сел хохол за стол — тут же пропал.



А грузин и еврей вышли из дома и пошли дальше. Вдруг видят на дороге 100 долларов лежат. Еврей наклонился за деньгами и пропали оба.