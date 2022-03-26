ещё! выкл. сиськи
26.03.2022 14:52 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
http://tehne.com/event/koncept ... skogo-korablya-vulva-spaceship

Космос - последний рубеж

Немецкая феминистская арт-группа направила в Европейское космическое агентство концепт космического корабля в форме вульвы. Постройка такого корабля поможет «восстановить гендерное равенство в космосе» и лучше представит человечество за пределами Земли. Сильные и независимые дамы разработали концепт вульвообразного корабля, чтобы бросить вызов общепринятому фаллическому дизайну космических ракет.
2364x1330, 410 Kb / космос, вульва, феминизм, равенство

космос, вульва, феминизм, равенство

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