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26.03.2022 14:52 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
http://tehne.com/event/koncept ... skogo-korablya-vulva-spaceship
Космос - последний рубеж
Немецкая феминистская арт-группа направила в Европейское космическое агентство концепт космического корабля в форме вульвы. Постройка такого корабля поможет «восстановить гендерное равенство в космосе» и лучше представит человечество за пределами Земли. Сильные и независимые дамы разработали концепт вульвообразного корабля, чтобы бросить вызов общепринятому фаллическому дизайну космических ракет.
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