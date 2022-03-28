ещё! выкл. сиськи
28.03.2022 21:37 | прочее от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 

934x1106, 572 Kb / эбонит, оранжевый, ящик, Nyakim Gatwech

эбонит, оранжевый, ящик, Nyakim Gatwech

комментарии
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tuslin | 28.03.2022 22:46
подходящая кожа для обуви
пересмешник | 29.03.2022 05:25
Галоши тоже снаружи черные, внутри красные
DimaS | 29.03.2022 08:44
Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула ноги - гинеколог уставился ей туда и молчит, минуту молчит вторую... десятую... потом резко бьет по столу рукой
- ВСЁ, РЕШЕНО!
- Что решено, доктор?
- Беру себе черный Порше Кайен с красным кожаным салоном.
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