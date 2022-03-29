ещё! выкл. сиськи
29.03.2022 05:47 | картинки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Когда за рекламу берутся люди, непонимающие смысла того, с чем они имеют дело
1077x1280, 109 Kb / винил, пластинка, кровать, реклама

винил, пластинка, кровать, реклама

комментарии
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mr.bsa | 29.03.2022 11:26
Так-то диск держать лучше в конверте это понятно, в свою очередь вижу объём изображения, выдыхай;)
саныч | 29.03.2022 11:56
Проигрыватель на кровати, тоже эпично смотрится... А если музыку для секаса ставят?
kikoS | 29.03.2022 12:47
Это для современного поколения, по другому они не воспримут.
WWWolfy | 29.03.2022 13:19
Девочка в кроватку ВЗЯЛА музычку и красиво писдострадает.
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