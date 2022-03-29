ещё! выкл. сиськи
29.03.2022 07:38 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

922x2048, 251 Kb / белье, кружева, постель, картина, подвязки, olivia casta, Мария Третьякова

белье, кружева, постель, картина, подвязки, olivia casta, Мария Третьякова

комментарии
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ilustrul | 29.03.2022 11:58
Very beautiful girl.
So bad for her that she's a hooker, she could have been a very successful model.
DimaS | 29.03.2022 12:33
ilustrul (11:58), они все проститутки, просто у каждой своя цена.
***
Великий английский драматург Бернард Шоу не упускал случая поглумиться над английской аристократией. Как-то раз он опубликовал эссе, в котором утверждал, что дамы высшего общества отличаются от продажных женщин разве что ценой, которую мужчинам нужно платить за обладание ими.
Когда эта дерзость дошла до королевы, она решила публично поставить наглеца на место. Шоу был приглашен на прием в королевский дворец, где между ним и ее величеством произошел следующий разговор:
- Это правда, что вы считаете, что все без исключения женщины продаются? – спросила драматурга королева.
- Правда, - ответил Шоу.
- Сколько же тогда, по вашему, должна стоить королева Англии?
- Ну, фунта два или три, - невозмутимо ответил Шоу.
- Так мало? - гневно воскликнула королева.
- Ну вот, Ваше Величество, Вы уже и торгуетесь! - с довольной улыбкой возразил Шоу.
nifeus | 30.03.2022 00:12
DimaS (12:33), это первый представитель мг?
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