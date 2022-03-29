ещё! выкл. сиськи
29.03.2022 17:42 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Ford Ranchero

Ют (англ. Ute) — разговорное название пикапов в стиле «Coupe utility», представляет собой лёгкий коммерческий автомобиль с открытой грузовой платформой. В отличие от классических пикапов передняя часть юта оформлена в стиле двухдверного купе (отсюда и название стиля «Coupe utility»).
1248x960, 250 Kb / автомобиль, классика, ретро, Ford Ranchero, пикап, ют

автомобиль, классика, ретро, Ford Ranchero, пикап, ют

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
slets7 | 30.03.2022 17:45
Ford Ranchero 1978 V8 6.6 Litre... Основной конкурент El-Camino!!!
buny | 30.03.2022 18:50
https://auto.ru/cars/used/sale ... ford/ranchero/1045227316-7eb8/
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 15
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 121974 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 191 / 321| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer