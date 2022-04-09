ещё! выкл. сиськи
09.04.2022 15:55 | интересное от Polina | комментарии: 2  ↓ 
Самый маленький в мире телевизор Sinclair Microvision, Лондон, 1 сентября 1966 года.
1280x920, 171 Kb / телевизор, женщина, ч/б

телевизор, женщина, ч/б

комментарии
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саныч | 09.04.2022 16:00
Ура, Polina пришла!
болт | 09.04.2022 16:13
Я первый тебя плюсанул!
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