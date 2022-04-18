ещё! выкл. сиськи
18.04.2022 17:45 | интересное от mr.bsa | комментарии: 8  ↓ 
Шмелик ослабевший остановился у нас, согрел напоил мёдом, утром улетел по своим делам)
BLOG:)152280
1024x690, 49 Kb / шмель,лапки,коробка,

шмель, лапки, коробка

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
kikoS | 18.04.2022 18:42
И гдеш эта сволочь полосатая??
supershmel | 18.04.2022 19:10
kikoS (18:42), в бане был дядь. вот выше только что
kikoS | 18.04.2022 19:23
supershmel (19:10), так долго...
supershmel | 18.04.2022 19:25
kikoS (19:23), ну я срок не выбирал) сколько начальник дал отбыл от звонка до звонка
Лелик | 18.04.2022 19:38
Шмеле, с освобождением! Не шали так больше.
Polina | 18.04.2022 19:49
я тоже так летом прошлым шмеля какого-то отходила от лютой. шмели летом постоянно громоздятся в дом к нам, в кровать зарываться, прямо под одеяло. его кружкой выловишь, выгонишь на улицу, через пять минут смотрю, - он опять в окно как-то залез (там сетка, вообще-то) и опять на то же место тулится зарываться. такие дела )
supershmel, в возвращеньицем, батенька!
supershmel | 18.04.2022 20:17
Лелик (19:38), я и не шалил. там прямой вопрос был без разжигания
Polina (19:49), я и не уходил)
kikoS | 18.04.2022 20:33
supershmel (19:25), политический значит))
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 122197 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 197 / 325| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer