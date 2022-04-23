ещё! выкл. сиськи
23.04.2022 23:49 | сиськи от Polina | комментарии: 1  ↓ 

1048x1600, 137 Kb / рыжая, женщина, кудри, стена, шторы, листья

рыжая, женщина, кудри, стена, шторы, листья

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Polina | 24.04.2022 00:10
Немцы пальцем

показали в кальций.
Осень. Здесь невесомость.
Мы танцуем в этот сон.
Мы без кальсон.
А из датских далей
показали в калий.
Веселится сердце.
Вазелин. Сосиски.
Выставляют цацы
на силициум сиськи.

Осень. Здесь невесомость.
Мы танцуем в этот сон.
Мы без кальсон ...
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