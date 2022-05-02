02.05.2022 17:16 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Привычные нам кеды появились в 1892 году, когда американская корпорация U.S. Rubber Company, в состав которой входила компания Goodyear, наладила выпуск резиновой обуви с парусиновым верхом. Эта обувь была доступна бедным американцам (педам), из-за чего получила название peds. Для расширения аудитории производитель был вынужден переименовать компанию, соединив два слова «kid» (в переводе с англ. – подросток) и «peds». Так и появилось слово «keds», которое прочно закрепилось за названием обуви.

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