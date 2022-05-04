ещё! выкл. сиськи
04.05.2022 21:29 | сиськи от supershmel | комментарии: 7  ↓ 

сиськокубы

комментарии
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supershmel | 04.05.2022 21:29












Лелик | 04.05.2022 21:38
Шото сиськокубы нифига не с сисек начинаются. слабовато сегодня. походу подменили шмелюшка.
DimaS | 04.05.2022 21:42
а, шайтанамашмеля! Комп аж тормозит от таких комментов. И да, сисек мало.
KIKOs | 04.05.2022 21:44
Шмеля, не слухай их, для разнообразия пойдёт!
Лелик | 04.05.2022 21:53
На рассмотрение администрации:
Законопроект:
За то, что не оправдал возложенных надежд, объявлять общественное порицание в виде всеобщего "а-я-яй" и "ну-ну-ну", вплоть до "вах, как тебе не стыдно?"
DimaS | 04.05.2022 22:00
Лелик (21:53), и тапкой по жопке?
supershmel | 04.05.2022 23:05
Лелик (21:38), первый коуб моё состояние
DimaS (21:42), а что за браузер/система
KIKOs (21:44), обнял приподнял
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