ещё! выкл. сиськи
05.05.2022 21:15 | картинки от mr.bsa | комментарии: 4  ↓ 
Чуть не уснул пока смотрел
286x448, 17 Kb / пёс,нос,пасть,язык,клавиатура

пёс, нос, пасть, язык, клавиатура

комментарии
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Polina | 05.05.2022 21:20
как же не люблю этих маленьких, пиздопротивных, вечно лающих-визжащих собачек. не собака, а пиздец какой-то! и всегда их называют не менее противными именами, типа:моня, соня, цаца, пуся, туся, хуюся и Т.П.
mr.bsa | 05.05.2022 21:28
Polina (21:20), та нет, просто ричард, ричмонд или просто чуча)) очень воспитанный пёс.
Лелик | 05.05.2022 21:33
Polina (21:20), тявкающие крысы. Обычно у таких же хозяев. Но, при всей нелюбви к собакам(взаимной), вынужден признать - попадаются нормальные, умные и адекватные.
Лелик | 05.05.2022 21:34
mr.bsa (21:28), терьер какой то. Обычно умные. Кроме джек расселов.
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