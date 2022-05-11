ещё! выкл. сиськи
11.05.2022 07:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Собачья упряжка встречает аэросани с кузовом автомобиля «Победа»: "Север-2". СССР, Камчатка, 1962 год.
2592x1752, 608 Kb / ч/б, Собачья упряжка, аэросани, Победа, Север, СССР, Камчатка, снег

ч/б, Собачья упряжка, аэросани, Победа, Север, СССР, Камчатка, снег

комментарии
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supershmel | 11.05.2022 10:56
вот откуда академег идею спиздил то)
болт | 11.05.2022 14:21
Аэросани у меня прочно ассоциируется с кузовом от УАЗа буханки. И надписью " Почта"
Vintorezz | 11.05.2022 15:17
болт (14:21), BLOG:)138619
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