ещё! выкл. сиськи
16.05.2022 10:18 | интересное от WWWolfy | комментарии: 1  ↓ 
1956. Портрет Грейс Келли перед свадьбой

Американская актриса, с 1956 года - супруга князя Монако Ренье III, 10-я княгиня Монако, мать ныне правящего князя Альберта II. На её счету немногим более 10 фильмов, один «Оскар» и слава самой кассовой актрисы своего времени.

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1798x2048, 546 Kb / Grace Kelly, Грейс Келли, бассейн, скамейка, растения, красное платье, мех, туфли, 1956

Grace Kelly, Грейс Келли, бассейн, скамейка, растения, красное платье, мех, туфли, 1956

комментарии
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atrox | 16.05.2022 13:17
красивая женщина
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